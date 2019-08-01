التموين تعلن موعد صرف السلع للمواليد الجدد

كتب- محمد سامي:

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه من المنتظر إضافة المواليد الجدد على البطاقات خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف الوزير، لمصراوي، على هامش مشاركته بمؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية، أن جميع الإجراءات الخاصة بإضافة المواليد الجدد، مثل الحصر والتصنيف وغيرها انتهت بشكل كامل وفي انتظار القرار النهائي بتفعيل الصرف لهم.

وأكد الوزير أن الإعلان قريبا عن الموعد بالتحديد وعن عدد المواليد الذين من المقرر أن يصرفوا السلع التموينية.

وأوضح الوزير، أن عمليات التنقية بالمرحلة الرابعة مستمرة وفقا لمعايير الحذف التي جرى الإعلان عنها والتي تنطبق على ما يقرب من 700 ألف مواطن.

وطالب وزير التموين، المواطنين القادرين بالتنازل عن الدعم طواعية.