"الجميع التزم" .. ماذا حدث في "موقف عبود" بعد زيادة الوقود وارتفاع الأجرة؟

كتب– أسامة عبدالكريم:

استقبل ركاب موقف عبود بالقاهرة، قرار الحكومة برفع أسعار المواد البترولية، بحالة من الهدوء والرضا بواقع فرضته الحكومة منذ 5 سنوات، يقول أحمد سائق بخط "الدلنجات – عبود"، أن أغلب الركاب تقبلوا الأمر بشكل طبيعي ولم يجد أي اعتراضات عندما نوهت على زيادة الأجرة قبل التحرك بالسيارة: "لم أجد اعتراضات من الركاب على قرار زيادة الأجرة نحو 4 جنيهات لتصبح 31 جنيهًا بدلا من 27 جنيهًا".

وأضاف أحمد، أن قرار الزيادة كان متوقعًا وكان الجميع سائقين وركاب على درايه به، وتقبلناه بشكل طبيعي، نظرا لدور الحكومة في تمهيد القرار، مضيفا: "كلنا كنا عارفين إنه فيه زيادة في البنزين في شهر يوليو".

وتابع: "لم تحدث مشاكل بنسبة 90% مع الركاب، غير أن نسبة قليلة استنكرت الأمر وتم إنهاؤه بنقاش ودي، لم يصل حد الخلاف".

فيما أكد محمد 33 عاما، سائق، أن زيادة أسعار المواد البترولية، تؤثر على نسبة إقبال الركاب على السيارات الأجرة، مضيفا: "سيلجأون إلى وسيلة أخرى أقل في السعر".

أضاف: "السعر المحدد من الحكومة مبيجازيش قوي، ممكن يعوض زيادة الجاز والزيت، لكن مش هيعوض أي إجراءات آخرى حال تعرض السيارة لأي تحديث أو صيانة الصنايعي هيغلي عليا أكتر، بدعوى غلاء الأسعار التي تأثرت برفع الدعم عن المواد البترولية".

وأكد مصدر مسئول بموقف عبود، أنه إدارة الموقف لم تسجل أي شكاوى حتى الآن من الركاب أو السائقين، "الجميع ملتزم بالتسعيرة الجديدة"، موضحا أن الركاب أصبح لديهم وعي وثقافة بهذه الأمور.

وأوضح، أن تمهيد الحكومة المبكر للقرار ساهم في تقبل الوضع وأصبح على الجميع على علم ودراية برفع أسعار المواد البترولية ومن ثم رفع تسعيرة الأجرة بالمواصلات.