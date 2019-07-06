تعرف على اختبارات القدرات بكليات الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية الفنية

كتبت- داليا شبل:

استقبلت الكليات التي تعمل بنظام اختبارات القدرات كمعيار للقبول بها، اليوم السبت، طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات.

وكان موقع التنسيق الإلكتروني قد أعلن إدراج 6 جامعات لكليات للفنون ضمن قائمة جامعات اختبارات القدرات هم، (إسكندرية، المنيا،

المنصورة، جنوب الوادي، حلوان، أسيوط).

وتعتمد اختبارات القدرات بتلك الكليات على القدرات الإبداعية للطلاب، التي تتمثل في مدى تحكم يده في الأدوات المستخدمة في الفنون

المختلفة.

وينشر "مصراوي" تقسيمات اختبارات القدرات لكليات الفنون الجميلة

بشعبيتيها "عمارة" و"فنون"، والتطبيقية والنوعية وكلية التربية الفنية.

1- اختبارات قدرات قسم العمارةبكلية

فنون جميلة، تقتصر على طلاب شعبة علمي رياضة، وبعد اجتياز الطالب لتلك الاختبارات يمكن له أن يلتحق بقسم العمارة بالكلية فقط.

2- اختبارات فنون، يمكن لطلاب

شعبتي العلمي والأدبي التقدم لها، وهذا الاختبار يتيح للطلاب بعد ذلك التقدم لعدد من الأقسام منها، قسم جرافيك ونحت وتصوير، ويستثنى منهم قسم الديكور والذي يقتصر على طلاب شعبي العلمي فقط.

3- بينما كليات الفنون التطبيقية

والنوعية والتربية الفنية، لها اختبار واحد فقط في الأغلب، إن لم تستثنى أي كلية وتضيف اختبار آخر.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت، في وقت سابق، عن موعد بدء التسجيل لطلاب الثانوية العامة باختبارات القدرات للكليات التي تعمل بهذا

النظام كمعيار للقبول بها، بداية من اليوم السبت وحتي 20 يوليو الحالي، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

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