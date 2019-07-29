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شيخ الأزهر يعزي خادم الحرمين وولي العهد السعودي في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز

02:40 ص الإثنين 29 يوليو 2019
شيخ الأزهر يعزي خادم الحرمين وولي العهد السعودي في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز

أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

كتب- محمود مصطفى:

تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، والشعب السعودي، في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز.

وتقدم الإمام الأكبر في بيان له الاثنين، بخالص العزاء لأسرة الفقيد، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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