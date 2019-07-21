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    15 جنيهًا بالنهار و12 بالليل.. ننشر أسعار جراج روكسي بعد افتتاحه رسميًا

    12:32 م الأحد 21 يوليه 2019
    15 جنيهًا بالنهار و12 بالليل.. ننشر أسعار جراج روكسي بعد افتتاحه رسميًا

    جراج روكسي

    كتب- محمد نصار:

    افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، المرحلة الأولى من مشروع جراج روكسي الآلي متعدد الطوابق تحت سطح الأرض، والذي يُعد أول جراج ذكي في مصر والشرق الأوسط، وذلك بحضور وزراء (الإنتاج الحربي - التنمية المحلية) ومحافظ القاهرة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، ومحافظي القاهرة السابقين، ووكيل مجلس النواب، وعدد من نواب البرلمان.

    وقال المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن أسعار الانتظار داخل الجراج تبلغ 15 جنيهًا للساعة الواحدة وذلك من الساعة السابعة صباحًا وحتى السابعة مساءً.

    وأوضح نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، لمصراوي، أن أسعار الانتظار تبلغ 12 جنيهًا للساعة الواحدة وذلك في الفترة من الساعة السابعة مساءً وحتى السابعة صباحًا، كما يبدأ العمل في الجراج من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الثانية صباحًا.

    وأشار إبراهيم صابر، إلى وجود نظام للاشتراك بالجراج بشكل شهري يصل إلى 2000 جنيه لمدة 12 ساعة ويصل إلى 2700 جنيه لمدة 24 ساعة يوميًا.

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