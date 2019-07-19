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    "تمس صحيح الدين".. أول تعليق برلماني على تنظيف المقابر من أعمال السحر

    04:17 ص الجمعة 19 يوليه 2019
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    كتب- محمود علي:

    قالت الدكتورة أمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، عضو مجلس النواب، إن السحر من الأعمال الشيطانية التي تفسد عقيدة الإنسان، مؤكدة "من ألاعيب الشيطان التي يقع فيها الجهلة".

    وأشادت نصير، خلال حوارها في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN" بقيام منطقة القناطر بحملة لتنظيف المقابر من أعمال "السحر الأسود"، موضحة أن هذه الأعمال تمس صحيح الدين وتخرج عن الملة، ويخرج الإنسان الذي يفعلها من دائرة الإيمان.

    وأعربت عضو مجلس النواب عن دهشتها من المجتمع المصري والذي يجيد التعامل مع الإلكترونيات ثم يتراجع مرة أخرى إلى الانحدار، في ممارسة أعمال السحر والشعوذة التي كانت موجودة في العصور الوسطى.

    تنظيف المقابر أعمال السحر أمنة نصير مجلس النواب
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