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خسوف القمر يتصدر "تويتر"

11:30 م الثلاثاء 16 يوليه 2019
خسوف القمر يتصدر "تويتر"

خسوف القمر (4)

القاهرة - مصراوي:

تصدر هاشتاج "خسوف القمر"، صدارة قائمة الأكثر تدويناً في مصر خلال الساعات الأخيرة على موقع "تويتر"، بعدما تمكن مواطنون من رؤيته بالعين المجردة بداية من الساعة العاشرة مساءً، على أن يستمر في الظهور حتى الواحدة صباح الأربعاء.

والتقط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لمراحل الخسوف الجزئي، وتداولوها عبر حساباتهم، إضافة إلى تداول دعاء الخسوف.

كان الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، قال إن ما تشهده مصر الآن ظاهرة خسوف جزئي للقمر بنسبة 65% مركزه القاهرة.

وأضاف القاضي، لمصراوي، أن الظاهرة تحدث نتيجة حجب الأرض ضوء الشمس عن القمر، وبدأت مراحل الخسوف في تمام الساعة 8:42 مساءً ويُرى بالعين المجردة بداية من الساعة العاشرة، وتصل ذروته في تمام الساعة 11.31 دقيقة، ثم يبدأ في الزوال حتى الساعة الواحدة والنصف فجرا، ليدخل مرحلة الظل حتى ينتهي تماما في الساعة 2.20 فجرا، وذلك يكون استمر أكثر من 5 ساعات.

خسوف القمر تويتر مواقع التواصل الاجتماعي معهد البحوث الفلكية جاد القاضي

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الآن.. الخسوف الجزئي للقمر يصل ذروته
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