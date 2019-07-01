برلماني يطالب بمتابعة وتقييم أداء جميع العاملين بـ"التأمين الشامل"

كتبت- ميرا إبراهيم:

شدد الدكتور نضال السعيد، عضو مجلس النواب واستشاري التنمية المستدامة على أهمية العمل الجاد من اليوم الأول، وذلك أثناء تنفيذ التشغيل التجريبي لمنظومه التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، كأول محافظة تتطبق فيها المنظومة باشتركات بسيطة للأفراد، كما ستتحمل الدولة الاشتراكات لغير القادرين.

وأضاف السعيد- في تصريحات له اليوم الاثنين- أن العنصر البشري مهم لإنجاح أو إخفاق المنظومة أو المشروع ككل، وبالتالي يجب متابعة وتقييم الأداء لجميع الأفراد بالمهام المكلفيين بها لضمان الجودة ووصول الخدمات لمستحقيها في الوقت وبالتكلفة المناسبة.

وأشار "السعيد"، إلى أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسيعد مع دراسة التجربة وتقييم المخرجات المحددة سالفًا قد تساعد بشكل كبير في تعميم التجربة بجميع محافظات مصر خلال الخمس سنوات القادمة بشكل جيد ولإنجاح حلم يراود جميع المصريين وهو الحصول على خدمات صحية بجودة عالية.​