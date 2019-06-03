حدث ليلا| رسائل جديدة من الرئيس السيسي إلى المصريين

(مصراوي):

شهدت ليلة أمس الأحد، وصباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي.

"مصراوي" يقدم في التقرير التالي أبرز تلك الأحداث:

- السيسي: أنفقنا 400 مليار جنيه على مشروعات البنية التحتية في سيناء

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن البرامج والخطوات والجهود التي تبذلها الدولة لتعمير سيناء تفوق الإعجاز، موضحا أن الدولة أنفقت حتى الآن 400 مليار جنيه على مشروعات البنية التحتية لتحديث الخدمات وتطوير مناحي الحياة في سيناء.

- السيسي: "انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية لن يكون مجرد نقل مكاتب"

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن خطة الحكومة في الإصلاح الإداري للدولة خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، اليوم الأحد.

- السيسي: مبادرات الدولة في مجال الرعاية الصحية تلقى تقديرًا دوليًا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المبادرات التي نفذتها الحكومة في قطاع الصحة خلال عام ونصف العام، كانت نتائجها إيجابية للغاية، وصارت محل تقدير من مؤسسات عالمية مختلفة معنية بالصحة.

- السيسي ينفي إخراج الدولة لمواطني "مجرى العيون" بالقوة

نفى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما يتردد حول أن الدولة تقوم بإخراج مواطني مجرى سور العيون بالقوة؛ لتطوير المنطقة.

- "العشب الهجين".. كيف شاركت الهيئة العربية للتصنيع في تنجيل استاد القاهرة؟

أكد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية المشاركة في تنفيذ أحدث التقنيات الحديثة لتنجيل استاد القاهرة، مشددًا على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة نسب المكون المحلي ونقل التجربة وتعميمها على كافة المنشآت الرياضية، وفقًا لمواصفات الجودة القياسية.

- وقف الراحات والصيانة.. "حديقة الأرومان" تستعد لاستقبال زوار عيد الفطر

أنهت وزارة الزراعة، استعداداتها ورفعت حالة الطوارئ القصوى، للتيسير على المواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، من خلال تهيئة الحدائق التابعة لها.

- مصر للطيران تختتم الجسر الجوي الخاص بنقل المعتمرين الفلسطينيين

تختتم شركة مصر للطيران اليوم الاثنين، جسرها الجوي لنقل المعتمرين الفلسطينيين إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، بعد أن سيرت الشركة 4 رحلات جوية لنقل 1100 معتمر فلسطيني إلى الأراضي المقدسة.

- جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتي تهريب سلاح ناري و"حشيش" وأدوية

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة طارق محمد محمود محاولتي تهريب سلاح ناري وكمية من الحشيش والأدوية.

- "قومي المرأة" يخصص غرفة عمليات لتلقي شكاوى التحرش خلال أيام العيد

أعلنت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، تخصيص غرفة عمليات لتلقي شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش والتدخل السريع خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك عبر الخط الساخن رقم 15115.

- عدة دول تتأثر بعطل فني في "جوجل" و"يوتيوب" و"سناب شات"

أفادت تقارير إخبارية بتعرض مواقع التواصل "جوجل" و"يوتيوب" و"سناب شات" إلى عطل فني في عدد من دول العالم.

- مصرع 3 في تصادم على طريق "ههيا – الزقازيق" بالشرقية

لقي 3 أشخاص، مصرعهم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق "ههيا – الزقازيق" بمحافظة الشرقية.

- مصرع 3 أطفال أشقاء في حريق شقتهم بالشرقية

لقي 3 أطفال، أشقاء، مصرعهم، اليوم الاثنين، إثر نشوب حريق داخل شقتهم بقرية "هربيط" التابعة لدائرة مركز أبو كبير، بمحافظة الشرقية.

- سانا: مقتل وإصابة 3 جنود سوريين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مطار التيفور

قال مصدر عسكري سوري، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مطار التيفور.

- قرقاش: تراجع قطر عن بياني القمتين الخليجية والعربية يرجع لفقدانها سيادتها

انتقد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش تحفظ قطر على بياني القمتين العربية والخليجية اللتين عقدتا مؤخرا في مكة المكرمة.

- الجبير: تحريف قطر للحقائق ليس مستغربًا

أدان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، مساء الأحد، تحريف قطر "غير المستغرب" للحقائق، بعد القرارات الصادرة عن القمتين العربية والخليجية التي شاركت فيها الدوحة.