السيسي: مبادرات الدولة في مجال الرعاية الصحية تلقى تقديرًا دوليًا

القاهرة- (أ ش أ):

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المبادرات التي نفذتها الحكومة في قطاع الصحة خلال عام ونصف العام، كانت نتائجها إيجابية للغاية، وصارت محل تقدير من مؤسسات عالمية مختلفة معنية بالصحة.

وأعلن الرئيس السيسي - خلال كلمته في ختام حفل إفطار الأسرة المصرية مساء اليوم الأحد- أن الحكومة ستبدأ في تنفيذ برنامج التأمين الصحي انطلاقا من بورسعيد، ثم من خمس محافظات، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج جديد من نوعه ويستهدف الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية للمواطنين، موضحا أن البرنامج مثله مثل برامج تطوير الخدمات الجماهيرية التي تنفذها الدولة بحاجة إلى مساندة المواطنين ودعمهم.

وقال إنه تم الانتهاء من إجراء المسح الطبي لنحو 51 مليون مواطن، وتم الاطمئنان على صحتهم خاصة بالنسبة لفيروس "سي" والأمراض غير السارية، وأنه بنهاية العام الحالي ستكون مصر في مكانة متقدمة عالميا في القضاء على فيروس "سي".

وبالنسبة لقوقعة الأذن، دعا الرئيس السيسي إلى فحص الأطفال حديثي الولادة طبيا للتأكد من سلامة قوقعة الأذن، حيث أن خبراء الطب يقولون إنه يمكن علاج العيوب بهذه القوقعة في حالة اكتشافها مبكرا، بينما يستحيل العلاج إذا تخطى الطفل خمس سنوات.

وأضاف أن علاج الحالات بقوائم الانتظار غطى حتى الآن 200 ألف حالة، مؤكدا أن الدولة تسعى إلى توفير الرعاية الصحية للمواطنين على قدر الإمكان.

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