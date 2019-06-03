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وقف الراحات والصيانة.. "حديقة الأرومان" تستعد لاستقبال زوار عيد الفطر

03:50 ص الإثنين 03 يونيو 2019
وقف الراحات والصيانة.. "حديقة الأرومان" تستعد لاستقبال زوار عيد الفطر

حديقة الأرومان _أرشيفية

كتب- أحمد مسعد:

انتهت وزارة الزراعة، استعداداتها ورفعت حالة الطوارئ القصوى، للتيسير على المواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، من خلال تهيئة الحدائق التابعة لها لاستقبالهم.

وقال الدكتور سيد حسين، مدير حديقة الأرومان، إن الحديقة استعدت للاحتفال بأعياد الفطر المبارك، من خلال رفع مخالفات معرض الزهور وصيانة دورات المياه، مشيرًا إلى وقف الراحات نهائية حتى نهاية الاحتفال.

وأضاف حسين لـ"مصراوي" أنه جررى عمل نبطشيات للمهندسين الزراعين والعمال؛ لمواجهة الزحام أو حالات الطوارئ، لافتًا إلى زيادة أعداد العاملين على الأبواب للحد من تكدس الزائرين على الأبواب.

وأكد حسين التنسيق التام مع مديرية الأمن، ومرفقي الإسعاف والمطافئ، لتوفير الخدمات الطارئة بالحديقة، تحسبًا لأية ظروف طارئة، مشددًا على تواجد أفراد الأمن الإداري على مدار الـ24 ساعة لتأمين الحدائق بنظام النوبتجيات.​

حديقة الأرومان عيد الفطر حالة الطوارئ وزارة الزراعة

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