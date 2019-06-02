السيسي: "انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية لن يكون مجرد نقل مكاتب"

(مصراوي):

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن خطة الحكومة في الإصلاح الإداري للدولة خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، اليوم الأحد.

وقال السيسي- خلال كلمته- إن هناك برنامجًا للتطوير والتحديث الإداري في الجهاز الإداري للدولة، وإن انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية لن يكون مجرد نقل مكاتب وموظفين، وإنما تطبيق أساليب حديثة على مستوى عالمي في الإدارة، على أن يتم نقل هذه الأساليب إلى المحافظات.

وأوضح الرئيس السيسي أن برنامج الإصلاح الإداري يتضمن أيضًا وقف التعيينات في الجهاز الإداري للدولة.

وأشار الرئيس إلى أن الهدف من وقف التعيينات في الجهاز الإداري هو إقامة دولة عصرية وفقا للدراسات العلمية، خاصة وأن من سيتحمل دفع مرتبات أي موظفين جدد لا تحتاجهم الوظائف العامة هم شباب المستقبل أنفسهم، حيث أن هذه المرتبات ستلقي أعباء ضخمة على الموازنة العامة للدولة.