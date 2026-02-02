إعلان

موعد صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" عن شهر فبراير

كتب : دينا خالد

11:50 ص 02/02/2026

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف مبالغ شهرية من الدعم النقدي "تكافل وكرامة" للمستفيدين يوم الأحد، الموافق فبراير.

ويمكن للمستفيدين الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

ويتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 18 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً عقب إقرار الزيادة الجديدة المقررة بـ25% بشكل دائم وتنفيذها بداية من شهر إبريل الماضي.

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي عملية صرف المساعدات ببرنامج "تكافل وكرامة"، وهناك تنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة ماكينات الصراف الألي

