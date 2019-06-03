مصر للطيران تختتم الجسر الجوي الخاص بنقل المعتمرين الفلسطينيين

كتب - طه عبيد:

تختتم شركة مصر للطيران اليوم الاثنين، جسرها الجوي لنقل المعتمرين الفلسطينيين إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، بعد أن سيرت الشركة 4 رحلات جوية لنقل 1100 معتمر فلسطيني إلى الأراضي المقدسة.

وقالت مصادر في الشركة، إنه تم نقل 11900 معتمر على 52 رحلة جوية إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، وفق بروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطيني تقوم بموجبه الشركة بتسيير 56 رحلة جوية، لنقل 13 ألف معتمر من دولة فلسطين بداية من 4 مارس حتى 5 يونيو الجاري، جاء التعاون بين الجانبين عقب توقف دام لما يقرب من 6 سنوات، حرصت الشركة على تذليل كل الإجراءات العالقة لاستئناف هذا التعاون مرة أخرى.

وأضافت المصادر أنه تم توفير فرق من العلاقات العامة لاستقبال المعتمرين الفلسطينيين القادمين من معبر رفح البري، والتأكد من سرعة إنهاء إجراءات سفرهم وتذليل كافة العقبات أمامهم.

وبدأت مصر للطيران، تسيير الرحلات الخاصة بالمعتمرين الفلسطينيين في 4 مارس الماضي، والتي تستمر حتى 5 يونيو الجاري، بواقع 4 رحلات أسبوعيًا كل يوم اثنين من كل أسبوع، على طائرات الشركة من طراز الإيرباص 330-200.​