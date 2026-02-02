بعد رسوب ربع الطلاب.. فتح التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الإثنين، عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للتظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025-2026.

وأوضحت المديرية في بيان لها أن باب التظلمات سيُفتح اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 2 فبراير ولمدة 15 يومًا، وذلك بإدارة شؤون الطلبة والامتحانات بمقر مديرية التربية والتعليم بمنطقة بنك الإسكان أمام مسجد الإمام مالك.

وأشارت المديرية إلى أن المستندات المطلوبة للتقديم تشمل صورة رقم جلوس الطالب، وصورة الرقم القومي لولي الأمر، مع تسجيل الرغبات عبر الرابط التالي: من هنا

وكان اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، قد اعتمد، مساء أمس الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 للفصل الدراسي الأول، بنسبة نجاح بلغت 74.2%.

وأبدى محافظ بورسعيد استيائه من نسبة النجاح، موجهًا محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم، بتكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح المسار، وتنظيم مجموعات تقوية مجانية للطلاب الراسبين، لضمان مصلحة أبنائه الطلاب وتحسين مستويات التحصيل الدراسي.