ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الإثنين على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه تسود اليوم أجواء مغبرة على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وأجزاء من السواحل الشمالية الغربية ينخفض معها مستوى الرؤية الأفقية.

ومن المتوقع أن تتحرك الأتربة شرقًا نحو السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء مع تقدم الوقت.

وطالبت هيئة الأرصاد، بارتداء الكمامة عند الخروج وخاصة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

اقرأ أيضًا: