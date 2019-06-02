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السيسي ينفي إخراج الدولة لمواطني "مجرى العيون" بالقوة

10:56 م الأحد 02 يونيو 2019
السيسي ينفي إخراج الدولة لمواطني "مجرى العيون" بالقوة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

نفى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما يتردد حول أن الدولة تقوم بإخراج مواطني مجرى سور العيون بالقوة؛ لتطوير المنطقة.

وقال الرئيس، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، اليوم الأحد، إن مشروع التطوير بدأ قبل عام 2010، حيث تسعى الدولة لتطويره وتحديث مشروع مدابغ الجلود ونقل الناس لمكان أفضل به كل المواصفات اللازمة لانطلاق هذه الصناعة في مصر.

وأضاف الرئيس: "أكثر من 85% من الناس أخذوا أماكنهم الجديدة".

ولفت الرئيس إلى أنه وجه الحكومة بأن تتحمل نفقات انتقال مواطني المنطقة للإسهام في تغيير حياتهم إلى الأفضل، مشددًا على أنه تتم مراعاة مصلحة المواطنين في كل أمر من الأمور، وأن مصر لن تقوم إلا بشعبها.

السيسي مجرى العيون حفل إفطار الأسرة المصرية

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