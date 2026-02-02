إعلان

تحرير 848 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 43 سيارة ودراجة متهالكة

كتب : علاء عمران

11:10 ص 02/02/2026

الملصق الإلكتروني

حرر رجال الإدارة العامة للمرور 848 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.
يسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص، حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.
كما يساعد هذا الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عبر المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلًا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، من خلال إدراجها بشكل إلكتروني، بما يضمن سرعة ضبطها.
ويتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتمكينها من إرشاد مستخدمي الطرق إلى أفضل المسارات البديلة، وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور.
وفي السياق ذاته، قامت الأجهزة المعنية برفع 43 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلًا عن تحرير 504 مخالفات لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

الإدارة العامة للمرور علاء عمران الملصق الإلكتروني عدم تركيب الملصق الإلكتروني

إعلان

إعلان

