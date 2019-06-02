السيسي: أنفقنا 400 مليار جنيه على مشروعات البنية التحتية في سيناء

القاهرة- (أ ش أ):

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن البرامج والخطوات والجهود التي تبذلها الدولة لتعمير سيناء تفوق الإعجاز، موضحا أن الدولة أنفقت حتى الآن ٤٠٠ مليار جنيه على مشروعات البنية التحتية لتحديث الخدمات وتطوير مناحي الحياة في سيناء.

وأوضح الرئيس السيسي- خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، اليوم الأحد- "هذه المشروعات تشمل شق طرق جديدة وتحلية مياه البحر وإقامة مصانع واستصلاح أراض زراعية، وإقامة منشآت تعليمية وغيرها من الخدمات الجماهيرية والتنموية".

وتساءل السيسي: "لماذا ننفق هذه المليارات ونقيم كل هذه المشروعات العملاقة، هل لكي نتركها في إطار ما يتردد عن صفقة القرن؟".