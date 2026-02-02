الإفتاء ترد على القول بتضعيف ما ورد في فضل ليلة النصف من شعبان

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاحتفال بِلَيْلَةِ النصف مِن شهر شعبان المبارك مشروعٌ على جهة الاستحباب، وقد رغَّبَ الشرع الشريف في إحيائها، واغتنام نفحاتها؛ بقيام ليلها وصوم نهارها؛ سعيًا لنيل فضلها وتحصيل ثوابها، وما ينزل فيها من الخيرات والبركات، وقد دَرَجَ على إحياء هذه الليلة والاحتفال بها المسلمون سلفًا وخلفًا عبر القرون من غير نكير.

وردت الإفتاء على القول بتضعيف ما ورد في فضل ليلة النصف من شعبان، مؤكدة أنه قول غير صحيح؛ قائلة إنه إذا كان في بعض أسانيدها ضعفٌ، فقد صحَّح الحفاظ بعضها الآخر، والقاعدة الحديثية أن الأحاديث الضعيفة الإسناد تتقوى بالمجموع، كما أن جواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل هو قول جماهير العلماء سلفًا وخلفًا، ولذا فلا يجوز إنكار فضل هذه الليلة المباركة.

وختمت الدار فتواها، مؤكدة أن إحياء ليلة النصف من شعبان مندوب إليه شرعًا بأي صفة مشروعة؛ كقراءة القرآن، وذكر الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإطعام الطعام؛ لأن النصوص الخاصة بإحيائها قد جاءت مطلقة غير مقيدة بدعاء دون دعاء، ولا بحال دون حال.

