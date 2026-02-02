تباينت أسعار اليورو العملة الأوروبية مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 2-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.79 جنيه للشراء، و56.06 جنيه للبيع.

بنك مصر: 55.77 جنيه للشراء، و56.05 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 55.75 جنيه للشراء، و56.03 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 55.76 جنيه للشراء، و56.04 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 55.71 جنيه للشراء، و56 جنيهًا للبيع.