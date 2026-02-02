الأمن ينقذ سيدة علقت سيارتها بالرمال بالظهير الصحراوي للطريق الأوسطى



استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة لاستغاثة إحدى السيدات، التي طلبت المساعدة في استخراج سيارتها العالقة بالرمال، بعد دخولها إلى طريق غير ممهد بالظهير الصحراوي للطريق الأوسطى. وتمكنت القوات من سرعة التحرك والتعامل الفوري مع البلاغ، حيث جرى استخراج السيارة من الرمال بسلام.

وتقدمت السيدة بالشكر والتقدير للأجهزة الأمنية على سرعة التحرك والتعامل الفوري مع البلاغ، مؤكدة أن هذا العمل يعكس مدى اهتمام الأجهزة الأمنية بسلامة المواطنين.

