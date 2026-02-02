جنوب سيناء تنظم برنامجًا مجانيًا في اللغة الإنجليزية للفتيات (صور)

خطفته المياه قبل أن يمسك كرته.. 6 أيام من البحث عن عبدالرحمن في الرياح

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة جنوب سيناء برنامجًا تدريبيًا مكثفًا في اللغة الإنجليزية "المستوى الأول - صوتيات"، ضمن مبادرة "قرية مصرية بلا أمية"، لتعزيز التوعية المجتمعية ودعم التعليم، تحت رعاية اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وبتوجيهات الدكتورة إيمان السبكي، مدير عام تكافؤ الفرص المركزية بوزارة التنمية المحلية.

وقالت رشا مصباح، مدير إدارة وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، إن البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة المشاركات وتنمية مهاراتهن الأساسية في اللغة الإنجليزية، مشيرة إلى أن البرنامج أقيم بمركز تدريب الخياطة بالمروة "مشغل المروة" التابع للديوان العام، وسط إقبال واسع من السيدات والفتيات المستهدفات.

وأوضحت "مصباح" أن البرنامج يأتي في إطار أهمية تكافؤ الفرص في العملية التعليمية، وحق كل فرد في الالتحاق برحلة التعليم، وتحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي من خلال برامج توعوية وتدريبية تعليمية تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لدعم وتمكين المرأة 2030.

وأكدت "مصباح" أن مثل هذه الفعاليات تعكس اهتمام الدولة وحرصها على تعليم الفتيات والسيدات في مدن ووديان محافظة جنوب سيناء، بما يسهم في تمكينهن وبناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على التنمية، مشيرة إلى أن التدريب مجاني ويقدمه مدربات متخصصات بكفاءة عالية.