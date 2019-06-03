بـ"الفانتيل والمولي".. حديقة الأسماك تتزين لاستقبال زوار عيد الفطر

كتب- أحمد مسعد:

تواصل حديقة الأسماك التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الانتهاء من التجهيزات الخاصة باستعداداتها لعيد الفطر المبارك.

وقال الدكتور أياتي رجب، مدير حديقة الأسماك، إن الحديقة استعدت للاحتفال بأعياد الفطر المبارك، من خلال تجهيز 5 أحواض سمك زينة جدية، و2 صوب للتربية والتحصين، مشيرًا إلى أنه تم ضخ أنواع أسماك منها الفانتيل والمولي والجوبي، بالإضافة إلى نقل الزريعة لصوب التربية.

وأضاف رجب لـ"مصراوي" إنه جرى التأكد من أعمال الصيانة الكاملة لملعب الطفل، لافتًا إلى عرض المحنطات من الأسماك، وزيادة إضاءة الجبلاية.

وأشار مدير حديقة الأسماك إلى إيقاف الراحات من اليوم حتى نهاية السبت المقبل لجميع العاملين، مضيفًا أنه تم الانتهاء من تقليم الأشجار وصيانة دورات المياه بهدف تقديم أفضل خدمة للزوار.​