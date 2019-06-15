الصحة: اختيار الزي الجديد للعاملين بالتأمين الصحي الشامل



كتب - أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن اختيار الزي الخاص بجميع الفرق الطبية المقرر عملها بالمستشفيات ووحدات طب الأسرة بالتأمين الصحي الشامل، والمقرر بدء تطبيقه في محافظة بورسعيد، يوليو المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد مساء اليوم؛ لمتابعة التجهيزات الجارية بوحدات ومستشفيات التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد، تمهيداً لتطبيق المنظومة الجديدة، وذلك بمقر هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد.

وقال بيان لوزارة الصحة، إن الاجتماع تناول الموقف التشغيلي لكل مستشفى على حدة، مع الاستعانة بالخبرات الفنية بأمانة المراكز الطبية المتخصصة ومستشفياتها للمساهمة في تشغيل مستشفيات التأمين الصحي الجديد، بالإضافة إلى الاستعانة بخبرات العاملين بالأمانة في مراجعة الشئون المالية والإدارية لجميع مستشفيات ووحدات التأمين الصحي الجديد.

وأوضح البيان أنه من المقرر تدريب القوى البشرية من أطباء وتمريض المقرر عملهم بوحدة مجدي يعقوب للقلب بمستشفى النصر، بمركز مجدي يعقوب للقلب بأسوان وذلك بداية من يوم الثلاثاء المقبل.