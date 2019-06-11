القبض على راكب مصري بحيازته كمية من المخدرات في مطار القاهرة

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"على أعلى مستوى".. 10 صور لـ استاد القاهرة قبل أيام من أمم أفريقيا

كتب - طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب دولاب مخدرات متنوع، أخفاها راكب مصري فور وصوله من هولندا داخل جيوب سحرية في حقائبه وبين طيات ملابسه، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من أمستردام، اشتبه أحمد سيد إبراهيم مأمور اللجنة في راكب مصري الجنسية لارتباكه الشديد، وبالعرض على طارق محمد نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه ضمت محمد عبدالباقي مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف أحمد عمر عبدالقادر كحك، تبين وجود 65 قرص إكستازي وكميات مختلفة من الكوكايين والحشيش ونبات الماريجوانا وبذور ماريجوانا وتربة الماريجوانا مخبأة بين طيات الملابس بحقيبته.

وقرر جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 3 في مطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط وإحالة الراكب للنيابة تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.

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