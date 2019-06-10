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    "دينية النواب" تناقش أزمة فرش المساجد

    12:42 م الإثنين 10 يونيو 2019
    "دينية النواب" تناقش أزمة فرش المساجد

    مجلس النواب

    كتبت- ميرا إبراهيم:

    ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة أماني عزيز، وكيل اللجنة، طلبي إحاطة متعلقين باحتياجات بعض المساجد ومن بينها طلب إحاطة مقدم من النائب صلاح عياد بمحافظة مطروح، بشأن عدم فرش كثير من المساجد بمدن (الحمام والعلمين والضبعة وسيوة) بالمحافظة، علي الرغم من التقدم بطلبات لوزارة الأوقاف لفرشها.

    من جانبه رد جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بالتأكيد أن هناك بعض المساجد بمطروح مدرجة بالخطة رقم 12 للوزارة هذا العام.

    وأوصت أماني عزيز، وكيل اللجنة الدينية، بضرورة فرش المتاح من مساجد محافظة مرسى مطروح، باعتبارها من المحافظات السياحية المهمة لمصر، ومن الضروري أن تظهر في أفضل صورة بكل معالمها.

    ونظرت اللجنة طلب إحاطة من هشام الحصري، بشأن انهيار سقف مسجد العزبة بقرية صدقا بمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، أسفر عن إصابة 20 مواطنًا، في شهر فبراير الماضي، حيث تنازل النائب عن الطلب لأن أحد الأشخاص تبرع باستكمال بناء المسجد وترميمه.

    وتدخل ابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، قائلا: حتى مع تبرع فاعلي الخير، فإن إنشاء المساجد لابد أن يكون تحت إشراف هندسي.

    مجلس النواب جنة الشئون الدينية والأوقاف ماني عزيز زمة فرش المساجد

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