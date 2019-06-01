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    القوى العاملة: استرداد مليون جنيه كفالات بنكية لـ57 عاملًا مصريًا في لبنان

    05:24 م السبت 01 يونيو 2019
    القوى العاملة: استرداد مليون جنيه كفالات بنكية لـ57 عاملًا مصريًا في لبنان

    استرداد مليون جنيه كفالات بنكية لـ57 عاملًا مصريًا

    كتب- يوسف عفيفي:

    أعلنت وزارة القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت، في استرداد تنازلات عن الكفالات البنكية لـ57 عاملًا مصريًا يعملون في لبنان، وقيمتها 57 ألف دولار، بما يعادل مليون جنيه مصري، وذلك خلال شهر أبريل 2019.

    وقال عادل يوسف، المستشار العمالي بلبنان، في بيان للوزارة، اليوم السبت، إن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل، ولكنه يقوم بتحميلها على العامل مما يشكل عبئًا جديدًا على العامل، وهذا المبلغ يحق للكفيل استرداده بعد مغادرة العامل للبلاد.

    وناشد المستشار العمالي، العمالة المصرية التي لم تقم باستلام التنازل عن الكفالة المصرفية الخاصة بها التوجه لمكتب التمثيل العمالي لاستلامها.

    وأشار إلى أن مكتب التمثيل العمالي بلبنان وفر 57 فرصة عمل خارجية، ونجح في حل 40 شكوى للعمالة المصرية بالطرق الودية وذلك من إجمالي 51 شكوى، ويجري دراسة 11 شكوى، ونظم المكتب 12 زيارة ميدانية منها 7 للمصالح الحكومية، وواحدة لمنشأة خاصة، فضلًا عن 4 لقاءات مع الجالية المصرية لحل مشاكلها.

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