"محطة شمسية".. الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات جمهورية جديدة

كتب- محمود مصطفى:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا برقم 227 لسنة 2019 بإعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة مطروح بمساحة 21 فدانًا تقريبا تعادل 885.91 متر مربع لاستخدامها في إقامة فرع للمخابرات العامة.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح الخميس، قرار الرئيس السيسي رقم 228 لسنة 2019، بتخصيص المساحات من الأراضي المملوكة للدولة خاصة ناحية محافظة قنا لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدامها في إقامة محطة توليد كهرباء حرارية.

وأصدر الرئيس السيسي، والقرار رقم 229 لسنة 2019 بتخصيص مساحة 107 أفدنة تعادل 44950 مترا مربعا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة الأقصر لاستخدامها في إقامة محطة توليد كهرباء حرارية.

وأصدر الرئيس القرار رقم 230 لسنة 2019 بتخصيص مساحة 15 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بنيان أسوان لاستخدامها في إنشاء محطة طاقة شمسية.