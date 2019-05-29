السجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لـ 3 متهمين بالإتجار في "الهيروين" بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، 3 مزارعين من الأعراب، بالسجن المُشدد لمدة 3 سنوات للأول والثاني، والحبس 3 سنوات للثالث.

وغرمت المحكمة الثلاثة المتهمين 10 آلاف جنيهًا؛ على خلفية تورطهم جميعًا في القضية رقم 141 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2019، بحيازة كمية من جوهر "الهيروين" المُخدر بصد الإتجار.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط كلًا من: "م.م.س" 19 سنة، و"عيد.ع.ع.م" 32 سنة، و"م.ر.م" 16 سنة، مزارعين من الأعراب، مُقيمين بقرية "جلفينة 3" التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس؛ بحوزتهم 45 لفافة لجوهر "الهيروين" المُخدر، تزن 81.14 جرامًا، وسلاح ناري غير مُششخن "بندقية خرطوش" و5 طلقات لذات العيار، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق.