الأوقاف: تنظيم 5 قوافل دعوية موسعة لشباب العلماء الجمعة المقبلة

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف تنظيم خمس قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الوزارة يوم الجمعة المقبل إلى محافظات مطروح ، الجيزة ،البحيرة ، البحر الأحمر.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين - أن تنظيم تلك القوافل يأتي في إطار اهتمام الوزارة بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن علماء القوافل سيؤدون خطبة الجمعة تحت عنوان "رمضان شهر البر والصلة والتعرض لرحمات الله".

ويعقد علماء القوافل لقاءات موسعة مع المواطنين في تلك المحافظات للرد على استفساراتهم.​