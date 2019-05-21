"أحمد الحيوي" أمينًا عامًا لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء

كتبت- ياسمين محمد:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين الدكتور أحمد محمد حسني الحيوي، أمينا عاما لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، خلفًا للدكتور عبد الوهاب الغندور، اعتبارا من 15 مايو الماضي.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، عن صندوق تطوير التعليم، توجه الدكتور أحمد الحيوي، بالشكر للدكتور مصطفي مدبولي، على ثقته الغالية في اختياره أمينًا عامًا لصندوق تطوير التعليم، كما توجه بالشكر للدكتور عبد الوهاب الغندور الأمين العام السابق للصندوق متمنيًا له التوفيق والسداد .

وقال الحيوي إنه سيعمل في إطار توجهات الدولة باعتبار 2019 عامًا للتعليم والصحة، واستكمال مشروعات الصندوق الحالية، بالإضافة إلى وضع خطط مستقبلية للعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، مشيدًا بما جرى إنجازه خلال الفترات السابقة .

وأكد الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أننا جميعًا جنود في خدمة الوطن، نعمل من أجل إعلاء رايته ورفعته، جيلًا بعد جيل، وبالعلم تُبني الأمم، مستشهدًا بكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي: "العلم والتكنولوجيا والإنتاج هي مكونات أساسية في عملية التنمية الشاملة، فالعلم هو أساس التكنولوجيا، والتكنولوجيا هي الركيزة الأهم للإنتاج، والإنتاج هو عصب التنمية وجوهرها"، وبهذه الكلمات للرئيس نبدأ عملنا في صندوق تطوير التعليم.

يذكر أن الحيوي حصل على بكالوريوس الهندسة بتقدير ممتاز، من قسم الهندسة البحرية وعمارة السفن في يونيو 1992، ثم درجة الماجستير في الهندسة البحرية وعمارة السفن في يونيو 1996، ثم درجة الدكتوراه في نفس التخصص من جامعة نيوكاسل، المملكة المتحدة في فبراير 2005، وتدرج في السلك الأكاديمي بقسم الهندسة البحرية وعمارة السفن حتى حصل على درجة أستاذ عام 2016، وشارك في الأنشطة المختلفة بجامعة الإسكندرية.

وشغل عدة مناصب أهمها: عضوية المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية، ومستشارًا لوزير التعليم العالي للتعليم الفني، ورئيسًا لقطاع التعليم التكنولوجي بالمجلس الأعلى للجامعات.