نصائح الأرصاد للمواطنين: "اسمعوا الكلام بخصوص الطقس"

كتب- يوسف عفيفي:

نصح الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين باستمرار متابعة النشرات الجوية، وارتداء الملابس الثقيلة خلال فترات الصباح الباكر والوقت المتأخر من الليل؛ بالإضافة إلى تجنب السفر إلى المناطق المعنية بسوء الأحوال الجوية والمتوقع فيها سقوط أمطار غزيرة، بجانب متابعة النشرات الجوية يوميا.

وأضاف عبدالعال لمصراوي، اليوم الأربعاء: "نحن في هيئة الأرصاد نصحنا المواطنين كتير وأرجو إنهم يسمعوا الكلام بخصوص الطقس، خاصة السائقين باتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور، وتوخي الحذر عند القيادة والعمل على تقليل السرعة قدر الإمكان، وترك مسافة كافية بين السيارة والأخرى حفاظا على أرواح المواطنين، نتيجة أن الأرض مبللة خلال تساقط الأمطار وتكون السيارات أكثر عرضة للتزلج على الأسفلت".

وشهد البلاد أمس الثلاثاء، موجة طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة، معتمد على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، تصل درجة الحرارة بالقاهرة: الصغرى 14 والعظمى 18.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس معتدل شمالًا مائل للدفء جنوبًا نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتصل درجة الحرارة بالقاهرة: الصغرى 12 والكبرى 20.​