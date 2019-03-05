مستقبل وطن يواصل فعالياته بالمحافظات للتخفيف من أعباء المعيشة

القاهرة (مصراوي)

يواصل حزب مستقبل وطن فعالياته في إطار السياسة التي يتبناها من تنظيم ندوات تثقيفية، وإقامة عدد من المنافذ لبيع المنتجات والسلع الأساسية، وحملات الكشف المجاني، وتوزيع العلاج على المرضى، وحملات تنظيف وتجميل الشوارع؛ للتفخفيف من أعباء المعيشة بجميع محافظات الجمهورية.

وحسب بيان، الثلاثاء، نظمت أمانة الحزب بمحافظة الجيزة، قافلة طبية؛ لتوقيع الكشف الطبي على الأطفال وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، بوحدة ثالث أكتوبر الصحية، فضلًا عن تنظيم زيارة لمدرسة النجاح للتربية الفكرية لذوي الاحتياجات الخاصة بالجيزة وتوزيع الهدايا عليهم، بجانب التبرع بأجهزة قياس الضغط والسكر للوحدة الصحية بالبدرشين.

فيما وزعت أمان الحزب بجنوب سيناء، شنط وأدوات مدرسية على الأطفال الأيتام بمدرسة إدارة أبو زنيمة التعليمية.

كما أقامت أمانة الحزب بمحافظة سوهاج، عدة منافذ لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة ببعض قرى مراكز ساقتلة وطما والعسيرات وسوهاج، فضلًا عن تنظيم ندوة تثقيفية حول أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية بمقر جمعية تنمية المجتمع بقرية تونس بمركز سوهاج، بالإضافة إلى تنظيم فصول تقوية لطلاب الشهادة الإعدادية بالمجان بمدينة المراغة.