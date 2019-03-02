ضحية جديدة.. كلاب شرسة تمزق مواطًنا في التجمع

كتب- محمد نصار:

نشرت صفحة "أخبار سكان مدينة الرحاب" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا لواقعة جديدة تعرض فيها رجل إلى العض من أحد الكلاب ما أدى إلى إصابته بأجزاء مختلفة من جسده.

وقالت الصفحة: "الناس والأطفال هتموت وأصحاب الكلاب سايبينهم مفكوكين مطلوقين يقطعوا الناس وكمان لما تتكلم وتدافع عن أرواح الناس مش عاجبهم".

وتابعت الصفحة: "واليوم ضحية جديدة وتمزيق جسد رجل بعد واقعة تمزيق جسم طفل مدينتي، كلبين شرسين أمام فيلا كادوا أن يفتكوا ويقتلوا رجلًا وقاومهم بكل ما أوتى من قوة، وبفضل ستر الله تم انقاذه بمساعدة أحد المارة له.

كما نشرت الصفحة صور الكلاب وكذلك الإصابات التي تعرض لها المعتدى عليه، مضيفة: "الصور تظهر الإصابات البالغة بعد التعدي عليه من الكلاب الخاصة الشرسة، ونقله لمستشفى بالقاهرة الجديدة ويمثل للعلاج حاليًا".

وأوضحت الصفحة، أن الحادثة وقعت بالقرب من بوابة 13 في الرحاب بالبنفسج 2 فلل، وتم تحرير محضر شرطة، وإخطار الرائد تامر عبدالشافي، رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول.

جدير بالذكر أنه ليست هذه الواقعة هي الأولى ولكنها الثانية في أقل من 10 أيام، فنشرت نفس الصفحة من قبل، فيديو وصور ترصد هجوم "كلب مدينتي" على الطفل محمد إيهاب وبعض السكان عدة مرات.

ويظهر في الفيديو مالكة الكلب تغطي الطفل بالكامل لمنع الكلب من الهجوم عليه، ومحاولة السكان مطاردته ببعض العِصِيّ لكنه واصل الهجوم عليهم عدة مرات.

وعاد الطفل محمد إيهاب سماحة إلى منزله بعد أن تلقى العلاج في المركز الطبي العالمي، إثر تعرضه لهجوم من كلب يخص أحد السكان عليه.

إقر أيضًا



فيديو جديد يرصد هجوم "كلب مدينتي" على الطفل والسكان عدة مرات