بالصور.. تعرف على الفائزين بجوائز الدورة 12 لملتقى الرسوم المتحركة

كتب- محمد عاطف:

أعلن صندوق التنمية الثقافية أسماء الفائزين بجوائز الدورة الثانية عشر من ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع الجمعية المصرية للرسوم المتحركة.

بدأت مراسم الختام بالسلام الجمهوري، أعقبه الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء مصر في حادث قطار محطة رمسيس، ثم عرض فيلم تسجيلي عن الملتقى من انتاج وحدة "الفيديو تك" بقطاع الصندوق.

وعقب ذلك تم تكريم الفنانين: أشرف حمزاوى، ابراهيم موسى مصطفى، أسم الفنان الراحل أحمد الشربيني وتسلمها نجله، الدكتور أشرف عبد الفتاح، الفنان الكبير الدكتور محمد عبد المعطي، والموسيقار هانى شنودة وتسلمها عنه أسامه أبو زيد مدير عام الرسوم المتحركة بالمركز القومي للسينما، كما منح الملتقى شهادة تقدير للفنان الكيني كوامي نيونغو (Kwame Nyongo)، والذي قام بتنفيذ ورش حية فى مجال التحريك للمتخصصين.

وجاءت الجوائز كالآتي: الجائزة الأولى لفيلم "قبض الريح" - من مصر إخراج: حنان شكري بخيت (كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان)، الجائزة الثانية فيلم "شاي بالياسمين" - مصر، إخراج مرام ناصر مصطفى (كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان).

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، حاز على الجائزة الأولى فيلم: Late Season - النمسا، إنتاج Six pack film، إخراج: Leitner Daniela ، والجائزة الثانية فيلم : Flowing through Wonder – فرنسا، إنتاج wasia studio short films festivals agent، إخراج: Joanna Lurie.

أما مسابقة المسلسلات، فاز بالجائزة الأولى مسلسل "تواصل" إخراج ابراهيم محمد ابراهيم (عمان – مصر)، إنتاج ابتكار للحلول الذكيه عمان – كاجو إستديو مصر، والجائزة الثانية مسلسل "الفريق ن" - مصر، إخراج محمد الامير عبد المنعم ،إنتاج Clear Picture.

وجائزة الإبداع التجريبى، فاز بها فيلم Carlotta’s Face إخراج Valentin Riedl, Frédéric Schuld – ألمانيا إنتاج Fabian Driehorst.

وعن الأفلام الطويلة، فاز فيلم "حلم الزيتون"- السعودية، إخراج عمر كوان، إنتاج شركة آلاء للإنتاج الفني.

أما عن مسابقة الإعلانات والتترات والورش، ففي مجال الإعلانات فاز إعلان "الصدقة الجارية" - مصر، إنتاج مستشفى سرطان الاطفال 57357 ، إخراج عمرو كمال يس، وفي التترات، تتر مسلسل "عماد واعتماد" - مصر، إخراج أسامه نزيه، إنتاج اونك بيكتشر، وفي الورش الفنية فازت ورشة "مينى ميكس" – مصر، إخراج إبراهيم سعد مدرسة الجزويت.

وحصل على شهادات التقدير: أحسن فكرة: فيلم Bobo – (كرواتيا) - إنتاج Zagreb film إخراج Andrej Rehak، أحسن موسيقى: فيلم White Crow - (كرواتيا) إنتاج Zagreb film إخراج Miran Miošić، أحسن سيناريو: مسلسل: تواصل عمان – مصر، تامر حمدان إنتاج ابتكار للحلول الذكية عمان – كاجو إستديو مصر.

وجائزة أحسن تصميم لفيلم : Reverie – (الدنمارك) Zavod Zwiks إخراج Philip Louis PIAGE، أحسن تحريك : فيلم Kaal – (فرنسا) - إنتاج : wasia studio – short films festivals agent إخراج Charlie Aufroy

وجائزة أحسن ديكور وخلفيات: فيلم Two Trams - (روسيا)، إنتاج : Soyuzmult film studio، وإخراج Svetlana Andrianova.

كما تم تقديم شهادة تقدير لكل من المخرج حسين ممدوح حسن (15 عام ) عن فيلم سيناء (نصر وغدر وثأر)، وأصغر مخرج محمد عبد الرحمن لبيب عن فيلم "البناء" مدرسة الجزويت، المخرج سيد محمد سيد عن فيلم "قصة جسمك ملكك"، فريق عمل ذوى القدرات من الصم وضعاف السمع، عن ورشة الصورة السعيدة - أضواء المدينة، مدرسة (الجزويت)، شهادة تقدير لمصمم البوستر الفنان احمد عادل.

وتم حجب جائزة الإنتاج لهذا العام نظرا لأن كل الأعمال التي تقدمت للمسابقة غير مكتملة من حيث الفكرة وخطة التنفيذ.