كتب- عمرو صالح:

شارك المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في قمة بريدج 2025 التي انعقدت في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، في إطار جهود المجلس لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات الإعلام وحوكمة المحتوى الرقمي. وشهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات المهمة التي تناولت حماية الملكية الفكرية، وضبط المحتوى الإعلامي، ومواجهة الأخبار المضللة، وآليات التعامل مع التطور المتسارع في التقنيات الرقمية.

وعلى هامش القمة، عقد المهندس خالد عبد العزيز لقاءً مع الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس الإمارات للإعلام، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات الإعلامية، ولا سيما تلك المتعلقة بالثورة التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما التقى عبد العزيز بالدكتور بول مرقص، وزير الإعلام اللبناني، حيث جرى التأكيد على دعم مصر للبنان وتعزيز التعاون الإعلامي والثقافي بين البلدين، وأشاد الوزير اللبناني بالدور المصري في دعم استقرار الإعلام العربي.

كما التقى رئيس المجلس مسؤولي شركة «جوجل»، حيث تناول اللقاء بحث ملف المحتوى الرقمي وحقوق الملكية الفكرية، وآليات التعاون بين المجلس والشركة في إدارة المحتوى وانتشاره بما يتوافق مع الحقوق الوطنية والأطر القانونية.

والتقى المهندس خالد عبد العزيز أيضًا مسؤولي منصة «يانجو بلاي»، حيث أعرب وفد المنصة عن سعادتهم بالتواجد في السوق المصري، موجهين الشكر للمجلس على دعمه وجهوده في التصدي لمحاولات القرصنة التي تستهدف حقوق العرض الحصرية الخاصة بالمنصة.

وشارك رئيس المجلس في جلسة دبلوماسية مغلقة رفيعة المستوى برعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، تحت عنوان «تحالفات من أجل الشرعية والنزاهة في السرديات العالمية»، جمعت نخبة من القادة وصنّاع القرار والخبراء الدوليين لمناقشة مستقبل نزاهة المعلومات في عالم يعاد تشكيله على إيقاع الذكاء الاصطناعي وتسارع التكنولوجيا الرقمية. وأكد عبد العزيز أهمية بناء منظومة دولية أكثر تنسيقًا تُلزم المنصات بالشفافية، وتحافظ على التوازن بين حرية التعبير ومتطلبات الأمن القومي، مشيرًا إلى أن إعادة بناء هذه الثقة تتطلب شراكة جديدة بين الدولة والإعلام والتكنولوجيا، قائمة على الوضوح، والسرعة في التصحيح، والمسؤولية في تداول المعلومات.

كما عقد عبد العزيز اجتماعًا مع مسؤولي مجلس الإمارات للإعلام، حيث أشاد بالتجربة الإماراتية وبأهمية تمكين الكفاءات الإعلامية الشابة، خاصة في إدارة محتوى المنصات الرقمية.

وعقد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لقاءً آخر مع القيادات الإقليمية لشركة «ميتا»، المالكة لتطبيقات (فيسبوك – إنستجرام – واتساب)، وتناول اللقاء ملف الملكية الفكرية وسبل تعظيم الاستفادة من المحتوى التراثي المصري، مع بحث آليات تضمن حماية الحقوق المالية لهذا المحتوى.

وأكد وفد الشركة أن سياستها الحالية تقلل من مركزية المحتوى السياسي على المنصات، مع التوجه نحو تعزيز الشراكات الثقافية والتنموية، وإبداء رغبة واضحة في دعم جهود الدولة المصرية في حوكمة المجال الرقمي وحماية الملكية الفكرية.