دعا النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، المواطنين إلى النزول والمشاركة بقوة في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في عدد من الدوائر الملغاة، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية واجب وطني ورسالة دعم لمسيرة التنمية والبناء التي تشهدها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وأكد "شكري"، في بيان اليوم، أن العملية الانتخابية تسير بانضباط واضح والإقبال على صناديق الاقتراع يعكس وعي المواطن المصري بأهمية صوته وقدرته على صناعة التغيير واختيار من يمثل تطلعاته في البرلمان، مشددًا على ضرورة اختيار المرشح القادر على أداء الدور التشريعي والرقابي والخدمي بما يخدم مصالح المواطنين ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأشار وكيل إسكان البرلمان، إلى أن العملية الانتخابية تجرى في أجواء من الهدوء والتنظيم، وسط إشراف قضائي كامل يضمن النزاهة والشفافية، مؤكدًا أن الدولة حريصة على إجراء الانتخابات وفق أعلى معايير الانضباط، بما يعكس ثقة المصريين في مؤسساتهم وإيمانهم بقدرة الدولة على تعزيز المشاركة السياسية ودعم الحياة النيابية.

وأضاف النائب، أن انتخابات مجلس النواب تُعد محطة رئيسية في استكمال مسيرة الجمهورية الجديدة، وتعزيز ركائز الديمقراطية، وتوسيع مشاركة المواطنين في اختيار ممثليهم، مشددًا على أن كل صوت يُدلى به داخل الصندوق يمثل دعماً لاستقرار الوطن ومؤسساته، ويسهم في دفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات.

ووجّه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده المبذولة لضمان نزاهة الانتخابات ودعم المؤسسات التشريعية بما يخدم مصالح الشعب المصري، مؤكدًا أن المجلس القادم سيكون أكثر قدرة على مواصلة التشريع الفعّال والرقابة الجادة، بما يتوافق مع احتياجات المواطنين وطموحات الجمهورية الجديدة.

