صور.. محافظ الجيزة يُدلي بصوته في انتخابات النواب بالدوائر الملغاة

كتب : محمد أبو بكر

05:58 م 11/12/2025
أدلى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بالدوائر الملغاة وذلك بمدرسة النصر الرسمية للغات بالحي المتميز بمدينة السادس من أكتوبر.

واطمأن محافظ الجيزة على انتظام سير العملية الانتخابية واستقبال الناخبين داخل اللجان للإدلاء بأصواتهم دون وجود معوقات، مؤكدًا جاهزية جميع المقار الانتخابية وتوفير الأجواء الملائمة للناخبين وفقًا للخطة التي أعدتها المحافظة مسبقًا استعدادًا لهذا الاستحقاق الوطني والذي يُعقد على مدار يومي 10 و11 ديسمبر الجاري.

ودعا المحافظ، جموع المواطنين إلى النزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات، مؤكدًا أن الإدلاء بالصوت الانتخابي واجب وطني وحق دستوري.

وأوضح المهندس عادل النجار، أنه تم تفعيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية والمديريات مع التواجد الميداني لرؤساء الأحياء والمراكز لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد أي مشكلات طارئة والتعامل الفوري معها، وذلك لتسهيل تحركات الناخبين بمحيط اللجان وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم واستثمار حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم.

