  • عاجل:الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة البرودة والأمطار والسيول

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة الشهادة الإعدادية أسعار الدولار الطقس خليها تصدي معرض الكتاب أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    الجريدة الرسمية تنشر قرار إلغاء تخصيص أرض لمركز شباب بباب الشعرية

    11:40 ص الأربعاء 06 فبراير 2019
    الجريدة الرسمية تنشر قرار إلغاء تخصيص أرض لمركز شباب بباب الشعرية

    اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

    كتب- محمد نصار:

    نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 30 الصادر بتاريخ 6 فبراير 2019، قرار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، رقم 9598 لسنة 2018، بشأن إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 333 لسنة 1998 فيما تضمنه من تخصيص قطعة أرض بمساحة "109 م2 في 70 م2" الكائنة بشارع المستشفى اليوناني لصالح مديرية الشباب والرياضة لإقامة مركز شباب نموذجي لخدمة شباب حي باب الشعرية.

    ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها، اليوم الأربعاء، على التالي:

    1

    2

    خالد عبدالعال القاهرة مركز شباب باب الشعرية الجريدة الرسمية

    الخبر التالى:

    أمطار رعدية وبرودة.. موجة طقس سيئ تضرب القاهرة والمحافظات- تغطية خاصة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان