الجريدة الرسمية تنشر قرار إلغاء تخصيص أرض لمركز شباب بباب الشعرية

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 30 الصادر بتاريخ 6 فبراير 2019، قرار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، رقم 9598 لسنة 2018، بشأن إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 333 لسنة 1998 فيما تضمنه من تخصيص قطعة أرض بمساحة "109 م2 في 70 م2" الكائنة بشارع المستشفى اليوناني لصالح مديرية الشباب والرياضة لإقامة مركز شباب نموذجي لخدمة شباب حي باب الشعرية.

ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها، اليوم الأربعاء، على التالي: