وزير الكهرباء يبحث التعاون المشترك مع سفير اليابان بالقاهرة

كتب- محمد صلاح:

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الاثنين، ماساكى نوكى، سفير اليابان بالقاهرة؛ لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية ممثلة في قطاع الكهرباء والطاقة واليابان .

وأوضح شاكر، أن اللقاء يعكس مدى العلاقة المتميزة بين مصر واليابان والمشاركة الفعالة للجانب الياباني في مشروعات قطاع الكهرباء المصري والتي تجلت خلال العقود الماضية.

وحسب بيان للوزارة، اليوم، أشاد الوزير بالشركات اليابانية، موضحًا أنها شريك موثوق به لدعم ومساندة الشعب المصرى ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع ومشروعات طاقة متجددة وكفاءة طاقة.

وأشار إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، وجهود قطاع الكهرباء المصري لتأمين واستدامة الإمداد بالطاقة الكهربائية للوفاء بمتطلبات التنمية، ونجح القطاع بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين في الانتهاء من ثلاث محطات عملاقة لتوليد الكهرباء في كل من بني سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات.

وأشاد سفير اليابان، بعمق العلاقات المصرية اليابانية منذ قديم الأزل، معربًا عن رغبة بلاده في دعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها.

كما أشاد بإنجازات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال فترة وجيزة معربًا عن رغبة بلاده لتعزيز التعاون مع الشركات اليابانية في مختلف مجالات الكهرباء خاصة في مجال الطاقة المتجددة.