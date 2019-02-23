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"دينية النواب" تبدأ اجتماعها بالوقوف حدادا على شهداء سيناء

12:26 م السبت 23 فبراير 2019
"دينية النواب" تبدأ اجتماعها بالوقوف حدادا على شهداء سيناء

الدكتور أسامة العبد

كتبت- ميرا إبراهيم:

بدأت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، اجتماعها منذ قليل، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة في الحادث الإرهابي بمنطقة الدرب الأحمر وفي شمال سيناء.

وقدم الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، العزاء لأسر الشهداء، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وتناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم السبت، طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن توقف مرتبات 3000 عامل بوزارة الأوقاف تم تعيينهم عام 2012، وتوقفت مرتباتهم في شهر أغسطس 2015، بادعاء اتخاذ إجراءات تثبيتهم، كما ىتناقش طلب آخر من "سويلم" بشأن إعادة النظر في القيمة الإيجارية لأرض الأوقاف بمركز أبو حماد والقرين محافظة الشرقية، بحضور جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، وممثلين عن هيئة الأوقاف.

أسامة العبد لجنة الشئون الدينية والأوقاف مجلس النواب شهداء سيناء

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