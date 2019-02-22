حدث ليلًا.. أزمة تركي آل الشيخ والأهلي والجمهور للخطيب: "لن تمشي وحدك"

القاهرة- مصراوي:

شهد ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

قال الإعلامي إبراهيم فايق، نقلًا عن مصادر، إن المستشار تركي آل الشيخ قرر تجميد نشاط نادي بيراميدز وتصفيته، وكشف الدكتور هشام عرفات وزير النقل، حقيقة رفع أسعار تذاكر مترو مصر الجديدة إلة 12 جنيهًا، ودوليًا اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على الانسحاب الأمريكي من سوريا.

وعرض التليفزيون المصري، لحظة إطلاق القمر الصناعي المصري "إيجيبت سات A"، من قاعدة بايكونور في دولة كازاخستان، على متن الصاروخ الروسي "سويوز".

ويستعرض مصراوي أبرز الأحداث في السطور التالية:

السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات مع كينيا في المجالات كافة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص مصر على تعزيز العلاقات مع كينيا في المجالات كافة، لا سيما التبادل التجاري والاستثمار.

وزير النقل يكشف لمصراوي حقيقة رفع أسعار تذاكر مترو مصر الجديدة لـ12 جنيهًا

علق الدكتور هشام عرفات وزير النقل، على ماتداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي حول زيادة أسعار خط مترو مصر الجديدة.

مصدر: المصيلحي يقرر تعديل مقررات التموين وحذف هذه السلعة

قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الدكتور على المصيلحى وزير التموين، أصدر قرارًا بتعديل قائمة المقررات التموينية التي يتم صرفها شهرياً لأصحاب البطاقات.

لحظة إطلاق القمر الصناعي المصري على متن الصاروخ الروسي -فيديو

عرض التليفزيون المصري، مساء أمس الخميس، لحظة إطلاق القمر الصناعي المصري "إيجيبت سات A"، من قاعدة بايكونور في دولة كازاخستان، على متن الصاروخ الروسي "سويوز".

شكري يؤكد التزام مصر الكامل بدعم خيارات الشعب الفلسطيني

أكد وزير الخارجية سامح شكري، التزام مصر الكامل بدعم خيارات الشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة، واستمرار المساعي الرامية لدعم المصالحة الوطنية، والجهود المصرية للتخفيف من وطأة المُعاناة الإنسانية للأشقاء في كافة الأراضي الفلسطينية.

التعليم تكشف آخر تفاصيل مسابقة تعيين 65 ألف معلم - فيديو

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، إن عدد المتقدمين لمسابقة تعيين ما يقرب من 65 ألف معلم لسد عجز بعض التخصصات في جميع محافظات الجمهورية وصل إلى 430 ألف.

رئيس النقابة العامة للمعاشات يكشف عن عدد المستفيدين من حكم ضم العلاوات الخمس

قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة للمعاشات، إن المستفيدين من تأييد المحكمة الإدارية العليا اليوم حكم محكمة القضاء الإداري بشأن ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات هم العاملين في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والقطاع الخاص الخاضعين لقانون 79.

مصطفى بكري مهاجمًا البرادعي: يستحق الإعدام لأنه يحرض على الإرهاب

شن الإعلامي مصطفى بكري، هجومًا حادًا على محمد البرادعي بسبب دفاعه عن قتلة النائب هشام بركات، قائلًا: "أنت من تستحق الإعدام لأنك تحرض على الإرهاب وعلى مؤسسات الدولة".

مادورو يعلن إغلاق حدود فنزويلا مع البرازيل

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إغلاق حدود بلاده البرية مع البرازيل، بحسب تقرير إعلامي محلي.

ترامب وأردوغان يتفقان على تنفيذ الانسحاب الأمريكي من سوريا

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على أهمية التوصل إلى حل سياسي في سوريا.

الحوثيون يقصفون مطاحن البحر الأحمر بالحديدة مجددًا

استهدفت الميليشيات الحوثية مجددًا مطاحن البحر الأحمر بعد ساعات من قصفها "مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي" ضمن خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة غربي اليمن.

إبراهيم فايق: تركي آل الشيخ يقرر تجميد نشاط بيراميدز وتصفيته

قال الإعلامي إبراهيم فايق، إن المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، قرر تجميد النادي وتصفيته بسبب تصريحات مسيئة.

أسامة كمال عن أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز: "كفاية عيب".. وتركي يعلق

قال الإعلامي أسامة كمال، إنه لا يريد الخوض في أزمة النادي الأهلي واتحاد الكرة، الذي خاطب الأندية لتحذيرها من عدم مخالفة إجراءات التراخيص وإلا سيتم حرمانها من المشاركة في البطولات الإفريقية.

لن تمشي وحدك أبدًا.. الخطيب تريند على "تويتر"

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