خيري رمضان والغزالي حرب يشاركان في عزاء والد زوجة إبراهيم عيسى

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كتب – محمود مصطفى:

تصوير - هاني رجب:

بدأ مساء الإثنين، عزاء عبد الفتاح حسين والد زوجة الكاتب الصحفي والإعلامي ابراهيم عيسي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحضر العزاء المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، والكاتب الصحفي ابراهيم منصور، ومدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس لجنة العفو الرئاسي، والإعلامي خيري رمضان.

وتوفي والد زوجة الكاتب الصحفى والإعلامى الكبير ابراهيم عيسى، أول أمس السبت.