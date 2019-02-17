​"استكمالًا للإنجازات".. 3 لجان نقابية عمالية تعلن تأييدها للتعديلات الدستورية

القاهرة - مصراوي:

أعلنت 3 لجان نقابية بشركات مختلفة، موافقتها على التعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس النواب، من أجل دعم الاستقرار واستكمال مسيرة الإنجازات وخارطة الطريق.

وأيّدت اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر، التعديلات الدستورية، قائلة إنها تأتي لصالح استقرار الوطن واستكمال مسيرة الإنجازات خلال فترة زمنية قصيرة.

كما أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بالاتصالات في مناطق قطاع الجيزة، تأييدها للتعديلات الدستورية.

كما أعلنت اللجنة النقابية والعاملين بفندق مريديان بيراميدز وجميع العاملين بها تأييدها للتعديلات الدستورية، لافتًا إلى أن قطاع السياحة والفنادق شهد استقرارًا أمنيًا ونموًا اقتصاديًا مما يعود على ارتفاع نسبة الإشغال وازدهارها في فترة الأمن والأـمان.