في جولة مفاجئة.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد مستشفى الحسين الجامعي​

كتب - محمود مصطفى:

أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، جولة ميدانية مفاجئة على مستشفى الحسين الجامعى؛ للتأكد من تحقق الانضباط وحُسن سير العمل وجودة الخدمات الطبية؛ بما يضمن توفير رعاية صحية متميزة لمحدودي الدخل مجانًا.

واطمئن المحرصاوي -خلال جولته الميدانية- على تطبيق أعلى معايير الجودة والأمان، بوحدة الغسيل الكلوى، والالتزام بالصيانة الدورية، للماكينات، وتوفير المحاليل والمستلزمات الطبية؛ بما يُسهم فى ضمان تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.

واستعرض رئيس الجامعة، عدد وحدات الغسيل الكلوى، والحالات المترددة على نفقة الدولة والتأمين الصحى، والطوارئ.

كما ناقش رئيس جامعة الأزهر مع الدكتور أحمد سليم عميد كلية طب بنين الأزهر والدكتور إبراهيم الدسوقي مدير عام مستشفى الحسين أعمال التطوير الجارية بالمستشفى لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة خاصة بعد التعاقد على شراء أجهزة جديدة، تشمل أجهزة القسطرة المخية والأوعية الدموية ومقطعيه وسونار وعادية وإيكو على القلب عالية الجودة.

وقال الدكتور إبراهيم الدسوقي، مدير عام مستشفى الحسين الجامعى، إن هناك ٣٦ وحدة للغسيل الكلوى، يتم صيانتها بصفة دورية، ووحدة معالجة المياه لدعم هذه الوحدات.

وتفقد رئيس الجامعة، وحدة العلاج الطبيعى، والروماتيزم، ووحدة الأشعة، وأعمال تطوير مستشفى الحسين الجامعي، مؤكدًا ضرورة ضغط الجدول الزمنى المقرر للانتهاء من هذه الأعمال بمراعاة دقة التنفيذ والجودة الشاملة.