أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها ضمن جميع خططها التنموية.

وأوضح "رستم"، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامين 2026/2027 تقوم على مبدأ "الإنسان أولًا"، مع التركيز على تطوير قطاعات التعليم والتدريب والصحة وتعزيز حقوق المواطن، مشيرًا إلى أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا في هذا المسار خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن التوجيهات الرئاسية للحكومة بشأن الخطة شملت تحسين الوضع الاقتصادي وضمان أثر الجودة على حياة المواطنين والخدمات، واعتبار المواطن أولوية، والاهتمام بجودة خدمات الصحة والتعليم، واستكمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتطرق وزير التخطيط، إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية، موضحًا أنها تشهد اضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار السلع الأساسية عالميًا، مع توقعات بارتفاع معدلات التضخم وتراجع نمو التجارة العالمية من 5.1% إلى 2.1%.

وأشار إلى أن هذه التحديات رغم صعوبتها، إلا أنها تفتح في الوقت ذاته فرصًا واعدة أمام الدولة، خاصة في مجالي التصدير الزراعي والسياحي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر النمو.