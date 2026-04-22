إعلان

توجيهات رئاسية لتحسين الأداء الاقتصادي ووضع المواطن أولوية.. تفاصيل

كتب : نشأت حمدي

12:49 م 22/04/2026

الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها ضمن جميع خططها التنموية.

وأوضح "رستم"، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامين 2026/2027 تقوم على مبدأ "الإنسان أولًا"، مع التركيز على تطوير قطاعات التعليم والتدريب والصحة وتعزيز حقوق المواطن، مشيرًا إلى أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا في هذا المسار خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن التوجيهات الرئاسية للحكومة بشأن الخطة شملت تحسين الوضع الاقتصادي وضمان أثر الجودة على حياة المواطنين والخدمات، واعتبار المواطن أولوية، والاهتمام بجودة خدمات الصحة والتعليم، واستكمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتطرق وزير التخطيط، إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية، موضحًا أنها تشهد اضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار السلع الأساسية عالميًا، مع توقعات بارتفاع معدلات التضخم وتراجع نمو التجارة العالمية من 5.1% إلى 2.1%.

وأشار إلى أن هذه التحديات رغم صعوبتها، إلا أنها تفتح في الوقت ذاته فرصًا واعدة أمام الدولة، خاصة في مجالي التصدير الزراعي والسياحي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر النمو.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التخطيط حياة كريمة التعليم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

غياب صلاح ووجود مصري آخر.. أعلى 5 لاعبين عرب قيمة تسويقية
رياضة عربية وعالمية

طارق الشناوي يكشف حقيقة صورة هاني شاكر داخل العناية المركزة
زووم

بسعر فائدة 17.25%.. بنكا الأهلي ومصر يبدأن طرح الشهادات الجديدة اليوم
أخبار البنوك

عبد العاطي يحذر من صرف الأنظار عن استكمال المرحلة الثانية من خطة ترامب لغزة
شئون عربية و دولية

إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟