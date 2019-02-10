"التعليم" توضح الإجراءات المتبعة حال حدوث تلف أو عطل بـ"التابلت" (فيديو)

كتبت- ياسمين محمد:

نشرت وزارة التربية والتعليم، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو توضيحي للإجراءات التي يمكن اتباعها في حالة حدوث أي تلف أو عطل فني بجهاز "التابلت"، المُقرر تسليمه لطلاب الصف الأول الثانوي.

وأوضحت الوزارة- من خلال الفيديو- أن الطالب سيتسلم غطاء (Cover) مع الجهاز لحفظه من الخدش أو السقوط، ولحفظ القلم الخاص به في مكانه المحدد.

وذكرت الوزارة، أنه في حالة حدوث أي عطل فني بالجهاز، على الطالب التوجه لأخصائي التطوير التكنولوجي بالمدرسة، وإذا لم يتمكن من مساعدة الطالب عليه الاتصال على رقم 16580، والضغط على رقم 9 للاتصال بخدمة العملاء لتوجيهه للإجراء المناسب.

وأكدت الوزارة، أنه على الطلاب الاحتفاظ بإيصال استلام "التابلت"، لأنه بمثابة الضمان، كما يجب على الطالب الاحتفاظ بجميع محتويات العلبة؛ لأن الجهاز يستخدمه الطالب للوصول لبنك المعرفة المصري، وأداء الامتحانات على مدار السنوات الثلاثة للمرحلة الثانوية، داعيةً الطلاب إلى ضرورة الاحتفاظ بالجهاز "مشحون"؛ ليتمكنوا من استخدامه في أي وقت.

وتبدأ وزارة التعليم، في توزيع أجهزة "التابلت" على طلاب الصف الأول الثانوي، اعتبارًا من غدٍ الاثنين.

ويحصل الطالب على الجهاز الخاص به، بعد التوجه مصطحبًا ولي أمره، إلى أي مكتب من مكاتب البريد المصري، للتوقييع على وثيقة التأمين الخاصة بـ"التابلت" مقابل 100 جنيه، ثم الذهاب بالوثيقة إلى المدرسة للتوقيع على إيصال استلام الجهاز، وذلك بموجب بطاقة الرقم الوقمي أو شهادة ميلاد الطالب وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر.