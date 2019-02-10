فيديو| السيسي يلتقي رئيس الكونغو والأمين العام للأمم المتحدة

كتب- محمد نصار:

نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مقطع فيديو يوضح نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مستهل زيارته إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قبل ساعات من ترأسه للاتحاد الأفريقي بشكل كامل.

والتقى الرئيس السيسي، في مقر إقامته رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، هنأه خلالها بنجاحه في الانتخابات التي جرت مؤخرا بالبلاد.

واستقبل الرئيس أيضًا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، لبحث أجندة التنمية في القارة السمراء ودفع مشروعات التعاون، وتنسيق الجهود على المستوى الدولي لإصلاح الأمم المتحدة.