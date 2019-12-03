"القصبي": جلسات حوار الأحزاب بداية لإثراء الحياة السياسية

رئيس "مستقبل وطن": الأحزاب قادرة على وضع رؤية للمستقبل السياسي

كتبت - ميرا إبراهيم:

تصوير - هاني رجب:

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن جلسة الحوار الوطني بين الأحزاب، التي تعقد اليوم الثلاثاء، ستكون بمثابة البداية لإثراء الحياة السياسية والحزبية مرة أخرى.

وأضاف "القصبي" في تصريحات على هامش الحوار الوطني للأحزاب، أن هذا اللقاء يعد البداية على أن تعقد جلسات أخرى مع الأحزاب المتواجدة على الساحة السياسية، واليوم نسعى لخلق مساحة من التوافق حول القضايا الوطنية التي تهم الشارع المصري.

وواصل: "مسألة الانحياز لها قاعده أساسية وهي أن رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب"، مضيفا أن جلسات الحوار الوطني ستسفر عن النظام الانتخابي المقبل عقب الاستماع لمختلف الآراء.

وأوضح القصبي، أن حزب مستقبل وطن يتطلع لأحزاب قوية تتعايش مع قضايا الوطن الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن جلسات اليوم تعد دعوة للحوار وليس للاندماج.

وأشار إلى أن أهم النقاط التي ستناقش خلال جلسات الحوار: الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وعلي رأسها قانوني مجلس النواب ومجلس الشيوخ، بالإضافة إلى قانوني تقسيم الدوائر وانتخابات المجالس المحلية، فضلا عن القضايا المثارة داخل البرلمان وتهم المواطن.

حضر اللقاء المفتوح: فريد زهران ممثلا عن الحزب المصري الديمقراطي، ومحمد أنور السادات ممثلا عن حزب الإصلاح والتنمية، وموسى مصطفى موسى عن حزب الغد، وعبد المنعم إمام عن حزب العدل، ومحمد أمين عن حزب المحافظين.​